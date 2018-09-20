HABER

AZERİ İŞ ADAMI İSMAİLOV SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 17:37 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Murat SOLAK- Hüseyin COŞKUN-İSTANBUL DHA Bakırköy'de, ofisinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Azeri iş adamı Etimad İsmailov Florya Yeni Camisinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Murat SOLAK- Hüseyin COŞKUN-İSTANBUL DHA
Bakırköy'de, ofisinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Azeri iş adamı Etimad İsmailov Florya Yeni Camisinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. İsmayilov'un cenazesi defnedilmek üzere ülkesi Azerbaycan'a gönderildi.
Azeri iş adamı Etimad İsmailov dün akşam Florya'da bulunan ofisinde ortağı tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. İsmailov için bugün ikindi vakti Florya Yeni Camisinde tören düzenlendi. Törende İsmailov'un eşi Star Gazetesi köşe yazarı Sevil Nuriyeva taziyeleri kabul etti. Törene eski Başbakanlaradan Ahmet Davutoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile İsmailov'un yakınları katıldı. İkindi namazının ardından İsmailov için helallik alındı. Daha sonra İsmailov için cenaze namazı kılındı. Ülkesi Azerbaycan'da defnedilecek olan İsmailov'un cenazesi Atatürk Havalimanı'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:
-------------------
-Taziyeleri kabul eden eşi
-Mustafa Çalışkan'ın gelmesi
-Taziyede bulunması
-Ahmet Davutoğlu'nun taziyede bulunması
-Helallik alınması
-Cenaze namazıTabutun omuzlanması
-Genel ve detaylar

PARTNER'Kek öyle pişirilmez böyle pişirilir''Kek öyle pişirilmez böyle pişirilir'
Yargıtay, Enis Berberoğlu'nun tahliyesine karar verdiYargıtay, Enis Berberoğlu'nun tahliyesine karar verdi
Balıkesir'de kaçak silah tamirhanesine operasyonBalıkesir'de kaçak silah tamirhanesine operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

O Ses Türkiye jürisinden ilk fotoğraf

O Ses Türkiye jürisinden ilk fotoğraf

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yargıtay, Enis Berberoğlu'nun tahliyesine karar verdi

Yargıtay, Enis Berberoğlu'nun tahliyesine karar verdi

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Beşiktaş'ta Kabataş Erkek Lisesi'nde yangın

Beşiktaş'ta Kabataş Erkek Lisesi'nde yangın

Irak Suriye tezkeresi TBMM'ye sunuldu

Irak Suriye tezkeresi TBMM'ye sunuldu

Yeşilçam filmlerinde gözden kaçan çekim hataları

Yeşilçam filmlerinde gözden kaçan çekim hataları

Belediye Başkanı sosyal medyadan canlı yayın yapıp fabrikayı şikayet etti!

Belediye Başkanı sosyal medyadan canlı yayın yapıp fabrikayı şikayet etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.