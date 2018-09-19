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Azeri iş adamı İtimat İsmailov'a kanlı infaz!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 21:59 | Son Güncelleme

Azeri İşadamı İtimat İsmailov Florya’daki ofisinde silahlı saldırıya uğradı. Başından 2 ve kalbinden 1 mermi ile yaralanan işadamı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Azeri iş adamı İtimat İsmailov'a kanlı infaz!

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan Gözel Damirov isimli şüphelinin yakalanması için polis operasyonlara başladı.

Ayrıntılar geliyor...


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İtimat İsmailov Florya azeri iş adamı

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