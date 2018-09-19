Azeri iş adamı İtimat İsmailov'a kanlı infaz!

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan Gözel Damirov isimli şüphelinin yakalanması için polis operasyonlara başladı.
Ayrıntılar geliyor...
Merkel'den Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mütabakatı hakkında flaş açıklama!
KKTC’de öğrencilerden istenenler şaşırttı! İşte o liste
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD’li şirketlerin temsilcileriyle kritik görüşme
MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!
Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki
Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Diyarbakır'da korku dolu dakikalar! Pompalı tüfekle balkona çıktı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!
Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını
Okuyucu Yorumları 0 yorum