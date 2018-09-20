Azeri iş adamını öldüren saldırgan yakalandı (1)

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA - Bakırköy'de, Azeri işadamı İtimat İsmailov'u öldüren silahlı saldırgan, Beşiktaş'ta yakalandı.
Azeri işadamı İtimat İsmailov'u ofisinde silahla öldüren saldırgan Gözel Damirov, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla cinayetten kısa süre sonra saat 01.00 sıralarında Beşiktaş'ta yakalandı. Saldırıda kullandığı silahın da ele geçirildiği belirtilen zanlının sorgulamaya alındığı öğrenildi.
KKTC'nin Girne kentinde lüks otelde yangın endişe yarattı
Azeri iş adamı İtimat İsmailov'a kanlı infaz!
Merkel'den Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mütabakatı hakkında flaş açıklama!
KKTC’de öğrencilerden istenenler şaşırttı! İşte o liste
Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD’li şirketlerin temsilcileriyle kritik görüşme
Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!
Okuyucu Yorumları 0 yorum