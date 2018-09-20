HABER

Azeri iş adamını öldüren saldırgan yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 08:10 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI-Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - BAKIRKÖY'de, Azeri işadamı Etimad İsmayilov'u öldüren silahlı saldırgan Gözel Damirov şoförü ile birlikte Beşiktaş'ta polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI-Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - BAKIRKÖY'de, Azeri işadamı Etimad İsmayilov'u öldüren silahlı saldırgan Gözel Damirov şoförü ile birlikte Beşiktaş'ta polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Damirov ve şoförünün emniyetteki sorgusu sürüyor. Azeri işadamı Etimad İsmayilov'u ofisinde silahla öldüren saldırgan Gözel Damirov şoförüyle birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla cinayetten kısa süre sonra saat 01.00 sıralarında Beşiktaş'ta yakalandı. Zanlının saldırıda kullandığı silahın da ele geçirildiği öğrenildi. SORGUSU DEVAM EDİYOR Alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiği belirtilen cinayetin ardından gözaltına alınan Damirov ve şoförü sorgulanmak üzere Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şube girişinde gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Damirov ve şoförünün emniyetteki sorgusu devam ediyor.

PARTNERViagra içtikten 27 dakika sonra...Viagra içtikten 27 dakika sonra...
İzmir'de tarihi konak alev alev yandıİzmir'de tarihi konak alev alev yandı
İzmir'de estetik faciası! İzmir'de estetik faciası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Meclis'e yeni parti geliyor

Meclis'e yeni parti geliyor

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!

Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

Bilgisayarını tamirciye verdi şantaja uğradı: Özel fotoğrafların elimde...

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
10 milyon yıl önce yaşamış fil fosillerini çoban buldu

10 milyon yıl önce yaşamış fil fosillerini çoban buldu

Instagram'ın en ilgi çekici amatör fotoğrafçıları

Instagram'ın en ilgi çekici amatör fotoğrafçıları

Tesadüfün böylesi! Yolda yürürken fark ettiği taş bakın ne çıktı

Tesadüfün böylesi! Yolda yürürken fark ettiği taş bakın ne çıktı

İzmir'de estetik faciası!

İzmir'de estetik faciası!

Bursa'da gece yarısı korkunç olay! Sokak ortasında kendini bıçakladı

Bursa'da gece yarısı korkunç olay! Sokak ortasında kendini bıçakladı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.