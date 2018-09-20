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Azeri iş adamını öldüren saldırgan yakalandı (geniş haber)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 03:11 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI-Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - BAKIRKÖY'de, Azeri işadamı Etimad İsmayilov'u öldüren silahlı saldırgan Gözel Damirov şoförü ile birlikte Beşiktaş'ta polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI-Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - BAKIRKÖY'de, Azeri işadamı Etimad İsmayilov'u öldüren silahlı saldırgan Gözel Damirov şoförü ile birlikte Beşiktaş'ta polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Damirov ve şoförünün emniyetteki sorgusu sürüyor.
Azeri işadamı Etimad İsmayilov'u ofisinde silahla öldüren saldırgan Gözel Damirov şoförüyle birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla cinayetten kısa süre sonra saat 01.00 sıralarında Beşiktaş'ta yakalandı. Zanlının saldırıda kullandığı silahın da ele geçirildiği öğrenildi.
SORGUSU DEVAM EDİYOR
Alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiği belirtilen cinayetin ardından gözaltına alınan Damirov ve şoförü sorgulanmak üzere Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şube girişinde gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Damirov ve şoförünün emniyetteki sorgusu devam ediyor.
(FOTOĞRAFLAR GEÇİLDİ)

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Azeri iş adamını öldüren saldırgan yakalandı / fotoğraflarAzeri iş adamını öldüren saldırgan yakalandı / fotoğraflar
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