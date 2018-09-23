Azeri iş adamını öldürmekten gözaltına alınan zanlı adliyeye sevkedildi

Hasan YILDIRIM-Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) AZERİ iş adamı Etimat İsmailov'u Floryadaki ofisinde öldürmeknet gözaltına alınan Gözel Damirov ve şoförü adliyeye sevk edildi.
Florya'da Azeri iş adamı İsmailov'u öldüren saldırgan Gözel Damirov ve şoförü Barış A. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.
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