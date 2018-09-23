HABER

Azeri iş adamını öldürmekten gözaltına alınan zanlı adliyeye sevkedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 12:14 | Son Güncelleme

AZERİ  iş adamı Etimat İsmailov'u Floryadaki ofisinde öldürmeknet gözaltına alınan Gözel Damirov ve şoförü adliyeye sevk edildi.

Hasan YILDIRIM-Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) AZERİ iş adamı Etimat İsmailov'u Floryadaki ofisinde öldürmeknet gözaltına alınan Gözel Damirov ve şoförü adliyeye sevk edildi.
Florya'da Azeri iş adamı İsmailov'u öldüren saldırgan Gözel Damirov ve şoförü Barış A. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

PARTNERKadınlarda ağrılı cinsel ilişki nasıl olur?Kadınlarda ağrılı cinsel ilişki nasıl olur?
Baba ağaçla, kızı taşla, oğlu ise kara kalemle sanat yapıyorBaba ağaçla, kızı taşla, oğlu ise kara kalemle sanat yapıyor
İstanbul'da 8 ilçede 30 saatlik su kesintisiİstanbul'da 8 ilçede 30 saatlik su kesintisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Hollanda Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Hollanda Büyükelçiliğine Şaban Dişli atandı

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir

Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TBMM Başkanı Binali Yıldırım kaza yapan yaralıların yanına koştu!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım kaza yapan yaralıların yanına koştu!

Mardin'de sokak köpeğinin gözünü oydular

Mardin'de sokak köpeğinin gözünü oydular

Sonbahar ekinoksu nedir? 2018 Sonbahar ekinoksu için Google'dan doodle!

Sonbahar ekinoksu nedir? 2018 Sonbahar ekinoksu için Google'dan doodle!

İstanbul'da 8 ilçede 30 saatlik su kesintisi

İstanbul'da 8 ilçede 30 saatlik su kesintisi

İstanbul'da 'bakıcı aranıyor' ilanıyla tecavüz!

İstanbul'da 'bakıcı aranıyor' ilanıyla tecavüz!

Ece Üner 'Angara' hakkında konuştu!

Ece Üner 'Angara' hakkında konuştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.