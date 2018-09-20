HABER

Azeri iş adamının cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 04:10 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAKIRKÖY'de uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Azeri iş adamı Etimad İsmayilov'un cenazesi gece saatlerinde Yenibosna'daki Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Azeri iş adamının cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAKIRKÖY'de uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Azeri iş adamı Etimad İsmayilov'un cenazesi gece saatlerinde Yenibosna'daki Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Bakırköy'de akşam saatlerinde ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybeden Azeri iş adamı Etimad İsmayilov'un cenazesi saat 03.00 sıralarında hastanenin morgundan alınarak Yenibosna'daki Adli Tıp morguna götürüldü.
FOTOĞRAFLI

Azeri iş adamının cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı

PARTNEREğlencenin dozu kaçınca...Eğlencenin dozu kaçınca...
Bursa'da gece yarısı korkunç olay! Sokak ortasında kendini bıçakladıBursa'da gece yarısı korkunç olay! Sokak ortasında kendini bıçakladı
Azeri iş adamını öldüren saldırgan yakalandı / fotoğraflarAzeri iş adamını öldüren saldırgan yakalandı / fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Japonya alarma geçti, savaş uçakları havalandı!

Japonya alarma geçti, savaş uçakları havalandı!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!

Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

KKTC’de öğrencilerden istenenler şaşırttı! İşte o liste

KKTC’de öğrencilerden istenenler şaşırttı! İşte o liste

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Diğer Haberler
Bursa'da gece yarısı korkunç olay! Sokak ortasında kendini bıçakladı

Bursa'da gece yarısı korkunç olay! Sokak ortasında kendini bıçakladı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Diyarbakır'da korku dolu dakikalar! Pompalı tüfekle balkona çıktı

Diyarbakır'da korku dolu dakikalar! Pompalı tüfekle balkona çıktı

Çizgi film karakteri gibi gözleri var!

Çizgi film karakteri gibi gözleri var!

Türk Yıldızları Boğaz'da!

Türk Yıldızları Boğaz'da!

Böyle olur aşiret düğünü! Sır gibi gizlediler

Böyle olur aşiret düğünü! Sır gibi gizlediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.