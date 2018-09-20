Azeri iş adamının cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAKIRKÖY'de uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Azeri iş adamı Etimad İsmayilov'un cenazesi gece saatlerinde Yenibosna'daki Adli Tıp morguna kaldırıldı. Bakırköy'de akşam saatlerinde ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybeden Azeri iş adamı Etimad İsmayilov'un cenazesi saat 03.00 sıralarında hastanenin morgundan alınarak Yenibosna'daki Adli Tıp morguna götürüldü.
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