Azeri iş adamının FETÖ’den yargılanmasına başlandı

FETÖ’ye üye olma suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenen Azeri iş adamı Mubariz Gurbanoğlu’nun yargılanmasına başlandı.

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenen Mubariz Mansimov Gurbanoğlu’nun yargılanmasına başlandı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Gurbanoğlu ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunması sorulan tutuklu sanık Gurbanoğlu 1993 yılından bu yana ailesi ile birlikte Türkiye’de yaşadığını söyleyerek, “Aleyhime ifade veren tanıkların iddiaları asılsızdır. Bu tanıkların çoğu şirketlerimde uzun yıllar çalışmıştır. Bazılarının işine dolandırıcılık yaptıkları için son verilmiştir. Son verildiği gibi dolandırıcılık, şirkete zarar verme suçlarından mahkemeye başvurulmuştur” dedi.

“Ben bu hain örgütün hiçbir zaman içinde olmadım”

Atatürk ve Türk milleti sevdalısı olduğunu da söyleyen sanık Gurbanoğlu, “Ben bu hain örgütün hiçbir zaman içinde olmadım. 15 yıldır yanımda çalışan insanların şimdi mi aklına geldi benim FETÖ’cü olduğum? Ben kendi ailemde de şehitler olduğu için polislere, emniyet teşkilatına yardımda bulundum. Benim mezhebim Şia’dır ve mezhebimde tarikat cemaat yoktur” şeklinde savunma yaptı.

Şu an FETÖ firarisi olarak aranan iş insanı İhsan Kalkavan ile ticari ilişkileri nedeniyle görüşmeleri olduğunu söyleyen sanık Gurbanoğlu, Kalkavan’ın FETÖ’cü olduğunu bilmediğini, bir diğer firari iş insanı Akın İpek ile de FETÖ’cü olduğunu bilmeden görüştüğünü iddia etti.