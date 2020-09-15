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Azeri iş insanı tutukluluk halinin devamına karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 19:29 | Son Güncelleme

FETÖ’ye üye olma suçundan tutuklanıp hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenen Azeri iş insanı Mubariz Gurbanoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenen Mubariz Mansimov Gurbanoğlu’nun ilk duruşmasında ara karar açıklandı.

FETÖ’ye üye olma suçundan tutuklanıp hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenen Azeri iş insanı Mubariz Gurbanoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.
FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenen Mubariz Mansimov Gurbanoğlu’nun ilk duruşmasında ara karar açıklandı. Mahkeme Gurbanoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Öte yandan yargılamayı yapan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi sanığın Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek cezaevi koşullarının sağlık durumunu etkileyip etkilemediği konusunda rapor aldırılmasına hükmetti.
Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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