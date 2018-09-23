Azeri işadamı cinayetinin şüphelileri tutuklandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-BAKIRKÖY'de, Azeri işadamı Etimad İsmailov'un ofisinde silahla vurularak öldürülmesi olayının şüphelileri tutuklandı.

Florya'daki ofisinde Perşembe günü Azeri İşadamı Etimad İsmailov, silahla vurularak öldürüldü.

Olayın ardından aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu anlaşılan Gözel Demirov ile şoförü yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan Demirov ile şoförü, bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Demirov ile şoförü "Kasten adam öldürmek" suçlamasıyla mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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