HABER

AZERİ İŞADAMI OFİSİNDE ÖLDÜRÜLDÜ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 23:42 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Bakırköy'de, Azeri işadamı İtimat İsmailov ofisinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Bakırköy'de, Azeri işadamı İtimat İsmailov ofisinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.
Florya'daki ofisinde akşam saatlerinde Azeri İşadamı İtimat İsmailov silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan işadamı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Görüntü Dökümü:
------------------
-Olay yerinden görüntüler
-Polis ekiplerinin çalışmaları
-Duvardaki mermi izi
-Ofis çalışanlarının polis aracına götürülmesi
Genel ve detay

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
"Sırbistan, 15 Temmuz'da tereddütsüz bir duruş sergiledi""Sırbistan, 15 Temmuz'da tereddütsüz bir duruş sergiledi"
FETÖ’nün sözde ‘bölge muhasebe imamı’ tramvay durağında yakalandıFETÖ’nün sözde ‘bölge muhasebe imamı’ tramvay durağında yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!

Arda Turan ve Sinem Kobal, Erman Toroğlu ve Gökmen Özdenak'a açtığı tazminat davasını kazandı!

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında görüşeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında görüşeceğiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ’nün sözde ‘bölge muhasebe imamı’ tramvay durağında yakalandı

FETÖ’nün sözde ‘bölge muhasebe imamı’ tramvay durağında yakalandı

Habertürk canlı yayınında gergin anlar! Nuh Albayrak'ın sözleri sonrası Muharrem İnce programa bağlandı!

Habertürk canlı yayınında gergin anlar! Nuh Albayrak'ın sözleri sonrası Muharrem İnce programa bağlandı!

Azeri iş adamı İtimat İsmailov'a kanlı infaz!

Azeri iş adamı İtimat İsmailov'a kanlı infaz!

Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!

Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!

MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!

MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!

Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu

Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.