Azeri işadamı ofisinde öldürüldü (1)

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-BAKIRKÖY'de, Azeri işadamı İtimat İsmailov ofisinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.
Florya'daki ofisinde akşam saatlerinde Azeri İşadamı İtimat İsmailov silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan işadamı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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