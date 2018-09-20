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Azeri işadamı ofisinde öldürüldü (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 00:05 | Son Güncelleme

BAKIRKÖY'de, Azeri işadamı İtimat İsmailov ofisinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-BAKIRKÖY'de, Azeri işadamı İtimat İsmailov ofisinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

Florya'daki ofisinde akşam saatlerinde Azeri İşadamı İtimat İsmailov silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan işadamı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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