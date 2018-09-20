Azeri işadamı ofisinde öldürüldü (2)

Soner HASIRCIOĞLU-Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-BAKIRKÖY'de, Azeri işadamı İtimat İsmailov ofisinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Florya'daki ofisinde akşam saatlerinde Azeri İşadamı İtimat İsmailov silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan işadamı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube, Asayiş Şube ve Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenilen ve geçmişte Azerbaycan Adalet Partisi uluslararası ilişkiler sorumluluğu yapan Azeri işadamı Etimad İsmayilov ve Gözel Damirov, İsmayilov'un Florya'da bulunan ofisinde buluştu. Ofiste ikilinin arasında bir tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Damirov, İsmayilov'u başından ve kalbinden vurarak ağır yaraladı. Damirov olay yerinden kaçarken, İsmayilov kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bir kişinin, saat 22.20'de 155'i arayarak cinayeti polise bildirdiği öğrenildi. Polis ekipleri Damirov'u yakalamak için il genelinde geniş çaplı çalışma başlattı. Bu arada, öldürülen işadamı İtimat İsmailov'un köşeyazarı olan eşi Sevil Nuriyeva İsmayilov'un, sosyal medya hesabından 22 Haziran'da doğum gününü kutlayan bir mesajla kocasının fotoğraflarını paylaştığı görüldü.
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