Azeri kızı Günel estetiği abarttı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı

Yıllar önce İmparator lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses tarafından fark edilmesiyle ismi duyulmaya başlanan Azeri şarkıcı Günel Zeynalova, büyük bir kitle tarafından tanındığı esnada henüz 13 yaşındaydı. Şimdilerde 30'lu yaşlarını yaşayan ünlü şarkıcı sesinin yanı sıra geçirdiği estetik operasyonlar ile adından söz ettiriyor. İşte ünlü Azeri şarkıcının büyük değişimi...

Azeri kızı Günel'in büyük değişimi herkesi şaşkına çevirdi!

Henüz 13 yaşındayken 'Didem' isimli parçasıyla büyük çıkış yakalayan Azeri şarkıcı Günel Zeynalova 90'lı yıllara damgasını vurmuştu.

İbrahim Tatlıses keşfetti Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilmesiyle büyük kitlelerce tanınmaya başlayan Günel, halen daha Tatlıses'e olan bağlılığını dile getirmeye devam ediyor.

Yıllar içinde büyük değişim yaşadı Şimdilerde 30'lu yaşlarını yaşayan ünlü şarkıcı, kariyer hayatının yanı sıra yıllar içindeki büyük değişimiyle de çok konuşuluyor.

Kalın kaşları, siyah gür saçları ile ekranlarda görmeye alıştığımız Azeri şarkıcı, ufak tefek değişikler diye başladığı estetik operasyonlarını biraz abarttı.

Estetik operasyonlarını abarttı 35 yaşındaki ünlü şarkıcı, kaşlarını aldırarak işe başladı sonra ise burnunu, dudak ve elmacık kemiklerinin şeklini dolguyla değiştirdi. Günel son olarak da çenesini uzattırdı.

Ufak tefek dokunuşlar Sık sık estetik yaptırdığı için eleştirilere maruz kalan Zeri şarkıcı, yaşadığı bu değişim için “Ufak tefek dokunuşlar var. Radikal bir operasyon geçirmedim” açıklamasında bulundu.

Michael Jackson'a benzemiş' Öte yandan geçtiğimiz aylarda sosyal medya kullanıcıları 'estetikle bambaşka biri olduğunu ve Michael Jackson'a benzediğini' yazması üzerine bu yorumları yapanları engellediğini dile getirmişti.

Hepsini egelledim Ünlü şarkıcı gelen yorumların ardından yaptığı açıklamasında ise ''Bir video paylaştım. Videonun altına başladılar yine saçma sapan yorumlar yazmaya. 'Aman değişmiş', 'Michael Jackson'a benzemiş', 'Niye bu kadar estetik yaptırdın?' Saçma sapan şeyler... Ben onların hepsini engelledim. Kendinizi yorup, yazmayın çünkü ben kendi ellerime acıyorum.'' ifadelerini kullanmıştı...