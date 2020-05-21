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Azeri kızı Günel'in son hali şaşırttı! 'Bir süre böyle sevin beni'

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 14:29 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ve 'Didem' şarkısı ile ünlenen Azeri kızı Günel'in son hali görenleri adeta şaşırtıyor. Günel estetikle bambaşka birine dönüştü. Günel'in son hali sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses tarafından 13 yaşındayken keşfedilen Azeri kızı Günel Zeynalova bambaşka biri oldu.

Estetikle sürekli değişime uğrayan Günel, son halini paylaştı. Şarkıcı, şimdi de uzun kahverengi saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı.

Günel'in "Hiç kimseye fikir sormadım. İstedim ve yaptım... Bir süre böyle sevin beni" notuyla paylaştığı fotoğraf takipçilerinden beğeni aldı.

PADİŞAH İLE MEŞHUR OLMUŞTU!

İbrahim Tatlıses'in 1998 Azerbeycan konserinde sahneye fırlayıp Sibel Can'ın "Padişah" şarkısını söylemişti Günel. İşte o an, Günel'in hayatının dönüm noktası olmuştu. "Manevi babam" dediği İbrahim Tatlıses'in oldukça büyük beğenisini kazanan bu 13 yaşındaki kız, Türkiye'ye geldi ve Tatlıses öncülüğünde büyük bir patlama yaratmıştı.

Bir dönem Reza Zarrab ile de aşk yaşayan Günel bir süre müzik hayatına ara verip Azerbaycan'da GNL Diamond isimli bir marka oluşturmuştu. Ticarete de atılan Günel müzik çalışmalarına devam ederken kendisini de baştan yaratarak gündem oluyor.


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