Azeri kızı Günel Zeynalova günden güne değişiyor! İşte son hali...

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses tarafından 13 yaşındayken keşfedilen Azeri kızı Günel Zeynalova bambaşka biri oldu.

Azeri kızı Günel günden güne değişiyor! Tanıyana aşk olsun

33 yaşındaki Günel'in son hali genç şarkıcısının zaman içerisinde ne kadar çok değiştiğini de gözler önüne serdi.

PADİŞAH İLE MEŞHUR OLMUŞTU! İbrahim Tatlıses'in 1998 Azerbeycan konserinde sahneye fırlayıp Sibel Can'ın "Padişah" şarkısını söylemişti Günel.

İşte o an, Günel'in hayatının dönüm noktası olmuştu. "Manevi babam" dediği İbrahim Tatlıses'in oldukça büyük beğenisini kazanan bu 13 yaşındaki kız, Türkiye'ye geldi ve Tatlıses öncülüğünde büyük bir patlama yaratmıştı.

Bir dönem Reza Zarrab ile de aşk yaşayan Günel bir süre müzik hayatına ara verip Azerbaycan'da GNL Diamond isimli bir marka oluşturmuştu.