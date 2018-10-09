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Azeri mafya lideri İstanbul'da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 00:00 | Son Güncelleme

AZERBAYCANLI organize suç örgütü liderleri Lotu Quli olarak bilinen Nadir Salifova İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-AZERBAYCANLI organize suç örgütü liderleri Lotu Quli olarak bilinen Nadir Salifova İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde düzenlediği operasyonla Lotu Quli'yi yakalayarak gözaltına aldı. Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Lotu Quli'nin önümüzdeki saatlerde ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

1 YIL ÖNCE TAHLİYE OLDU
Lotu Quli'nin, Azerbaycan'da mafya grubu lideri olarak 'Cinayete azmettirmek', 'Kundaklama', 'Uyuşturucu ticareti' ve 'Gasp' suçlarından tutuklandığı, ve yaklaşık 1 yıl önce tahliye olduğu öğrenildi.

'HAYALET' CİNAYETİNİ AZMETTİRDİ İDDİASI
'Hayalet' lakaplı Rus mafya babası Rövşen Caniyev, 2016 yılı Ağustos ayında Beşiktaş'ta otel çıkışında cipine açılan çapraz ateşle öldürülmüştü. Cinayeti Lotu Quli olarak bilinen Nadir Salifova'nın azmettirdiği iddia edilmişti. Lotu Quli'nin, Caniyev'in kontrolü altında bulunan Rusya Kalujsk bölgesindeki hal işiyle uğraşan toptancılardan haraç aldığı ileri sürülmüştü.

AZERİ MAFYASI VE İSTANBUL İLİŞKİSİ
Caniyev'in öldürülmesinin ardından 6 Kasım 2017'de Organize polisi Bahçelievler'de bulunan bir AVM'ye baskın düzenlemiş, operasyonda 'Şirinler' olarak bilinen suç örgütü üyeleri ve Caniyev'in kardeşinin de aralarında bulunduğu 11 şüphelileri gözaltına almıştı. Şüphelilerin, Caniyev'i öldürttüğü iddia edilen Lotu Quli'nin öldürülmesi için toplantı yaptığı ve bunun için Şirinler Grubu'na 5 milyon lira teklif ettiği öne sürülmüştü.

İSTANBUL'DAKİ AZERİ CİNAYETLERİ MERCEK ALTINA ALINACAK
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Lotu Quli olarak bilinen Nadir Salifova'nın İstanbul'da geçtiğimiz yıllarda da meydana gelen Azeri cinayetleriyle bağlantısı olup olmadığını detaylı bir şekilde araştıracağı öğrenildi.

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