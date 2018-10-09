Azeri mafya lideri İstanbul'da yakalandı

1 YIL ÖNCE TAHLİYE OLDU Lotu Quli'nin, Azerbaycan'da mafya grubu lideri olarak 'Cinayete azmettirmek', 'Kundaklama', 'Uyuşturucu ticareti' ve 'Gasp' suçlarından tutuklandığı, ve yaklaşık 1 yıl önce tahliye olduğu öğrenildi.

AZERİ MAFYASI VE İSTANBUL İLİŞKİSİ

Caniyev'in öldürülmesinin ardından 6 Kasım 2017'de Organize polisi Bahçelievler'de bulunan bir AVM'ye baskın düzenlemiş, operasyonda 'Şirinler' olarak bilinen suç örgütü üyeleri ve Caniyev'in kardeşinin de aralarında bulunduğu 11 şüphelileri gözaltına almıştı. Şüphelilerin, Caniyev'i öldürttüğü iddia edilen Lotu Quli'nin öldürülmesi için toplantı yaptığı ve bunun için Şirinler Grubu'na 5 milyon lira teklif ettiği öne sürülmüştü.

İSTANBUL'DAKİ AZERİ CİNAYETLERİ MERCEK ALTINA ALINACAK

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Lotu Quli olarak bilinen Nadir Salifova'nın İstanbul'da geçtiğimiz yıllarda da meydana gelen Azeri cinayetleriyle bağlantısı olup olmadığını detaylı bir şekilde araştıracağı öğrenildi.

