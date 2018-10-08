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Azeri mafya lideri Nadir Salifov İstanbul'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 21:02 | Son Güncelleme

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda Azeri mafya lideri Loto Guli lakaplı Nadir Salifov İstanbul da yakalandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, İstanbul'da düzenledikleri operasyonda, Azeri Mafya lideri Loto Guli lakaplı Nadir Salifov yakalanarak gözaltına alındı. Salifov Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.

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