Azeri şarkıcı Zenfira İbrahimova, İbrahim Tatlıses'i ağlattı

İbrahim Tatlıses'e şarkı söyleyen Zenfira İbrahimova, Tatlıses'in ağladığını görünce 'Ben senin mutlu olman için buradayım' dedi.

O SES TÜRKİYE'YE KATILMIŞTI

34 yaşındaki İbrahimova, 2015 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştı.

Dönemin O Ses Türkiye jürisi, Ebru Gündeş, Murat Boz, Hadise ve Athena grubundan Gökhan-Hakan kardeşlerdi. Zenfira İbrahimova, Ebru Gündeş dışında tüm jüri üyelerini döndürmeyi başarmıştı ve Gökhan-Hakan kardeşlerin ekibini seçmişti.

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