Azeri savcının ölümüyle ilgili yeni gelişme! Babası suç duyurusunda bulundu

Avukatı Elchin Mammad aracılığıyla hem Antalya'da, hem Azerbaycan'da adli makamlara başvurduklarını belirten Hüseynov, oğlunun kaldırıldığı hastanede kanında bulunan prokalsitonin düzeyinin yüksekliğinin, zehirlenmeyle oluştuğunu öğrendiğini söyledi. Beybala, uzman kişilerden rapor aldığını, bu raporlarda oğlunun haricen verilen bir madde ile zehirlediğinin belirlendiğini öne sürdü.

Azerbaycan'da savcı olan Emin Hüseynov, eşi E.H. ile birlikte 2017 yılının Ağustos ayında Antalya'ya tatile geldi. Lara turizm bölgesinde 5 yıldızlı otele yerleşen Hüseynov, 18 Ağustos günü öğle saatlerinde otelin spor salonunda spor yaparken bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Spor salonundakilerin durumu bildirmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından özel hastaneye götürülen Hüseynov, ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hüseynov, burada hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ YAT TURU



Oğlunun ölmeden bir gün önce tatil programında olmamasına rağmen yat turuna çıkarıldığını, zehirleme olayının da bu yat turunda gerçekleştirildiğinden şüphelendiğini anlatan Beybala Hüseynov, yat turunu yapan kişi veya şirkete bir türlü ulaşamadığını dile getirdi. Bu gezinin kim tarafından ve nasıl organize edildiğinin belirlenmesi, Türkiye ve Azerbaycan'da bulunan kişilerin sorgulanması halinde sonuç alınacağını söyleyen Hüseynov, oğlunun kan testini sakladığını iddia ettiği doktorların da sorgulanmasıyla faillere ulaşılabileceğini kaydetti.

BAŞSAVCILIĞA YENİ BAŞVURU



Azerbaycan'da, savcı Hüseynov'un eşi ve tatili organize eden firmanın sahibi Y.N. hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını belirten avukat Elchin Mammad, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na daha önce de birçok kez başvuruda bulunduklarını, 28 Şubat 2020'de yeni başvuru da yaptıklarını söyledi. Başvuruda, Emin Hüseynov'un zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili delillerin toplanması talep edildi.

DAVA AÇILMASI TALEP EDİLDİ



Emin Hüseynov'un ölümünün şüpheli olduğunu belirten Mammad, "Müvekkil Beybala Hüseynov, oğlunun ölümünden sorumlu olan fail ya da faillerin tespiti için elde ettiği bilgi, belge delilleri dosyaya ibraz ederek bir an önce tahkikatın yapılmasını ve dava açılmasını talep etmektedir. Yaklaşık 3 yıla yaklaşan soruşturma süreci tamamlanmadığı gibi tarafımıza ileri sürülen birçok husus aydınlatılmamış, ele geçmesi mümkün deliller konusunda yeterli araştırma yapılmamıştır" diye konuştu.