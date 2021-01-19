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Azeri suç örgütü liderinin mezarı başında cinayet

19.01.2021 15:31 | Son Güncelleme:
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Azeri suç örgütü lideri Nadir Salifov’un Esenyurt’taki mezarını ziyaret eden şahıslar arasında çıkan tartışmada Azeri uyruklu Ali Hashımov öldürüldü.

Azeri suç örgütü lideri Nadir Salifov’un Esenyurt’taki mezarını ziyaret eden şahıslar arasında çıkan tartışmada Azeri uyruklu Ali Hashımov öldürüldü. Olayla ilgili Azerbaycanlı 3 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, 17 Ocak Pazar günü Esenyurt Orhangazi Mahallesinde bulunan Gülvadi Mezarlığı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 Ağustos 2020’de Antalya’da koruması tarafından öldürülen Azerbaycanlı suç örgütü elebaşı Nadir Salifov’un kabrine ziyarete gelen şahıslar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda silahını çıkartan Hashımov, Kenan I.’yı elinden yaraladı. Boğuşma sırasında silahı alan Kenan I. ise Hashımov’u başından vurdu.
Olayın ardından Kenan I.’, yanındaki Lale M.(35) ve Aynur I.(45) ile birlikte özel bir hastaneye başvurdu. Hastane polisi durumdan şüphelenip Asayiş Şube ekiplerine bilgi verdi.
Olayı araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri mezarlığa gittiklerinde, Ali Hashımov’un cansız bedenini buldu. Gözaltına alınan Kenan I, eşi Aynur I. ve arkadaşı Lale M. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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