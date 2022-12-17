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Azerin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Azerin yüzbaşı mı? Azerbaycan Devlet Sanatçısı Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor!

17.12.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerin, Şarkılar Bizi Söyler programının 17 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak olan bölümüne Resul Dindar, Züleyha, Samida ve İmran Salkan ile birlikte konuk oldu. Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekrana gelen programın yeni bölüm fragmanı sonrası birçok kişi ünlü şarkıcı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Azerin kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin'in hayatı ve biyografisi...

Azerin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Azerin yüzbaşı mı? Azerbaycan Devlet Sanatçısı Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor!

Azerin Kanal D’nin sevilen programlarından Şarkılar Bizi Söyler’e konuk olması nedeniyle 17 Aralık 2022 Cumartesi gününün en çokı araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı, Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programında sevilen şarkılarını seslendirecek. Peki, Azerin kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Azerin hakkında merak edilenler...

AZERİN KİMDİR?

Azerin, 1971 yılında mayıs ayında dünyaya geldi ve Azerbaycan Bakü doğumludur. Azerin, 5 yaşında Azerbaycan Devlet Televizyonu ve Radyosu bünyesinde solist olarak çocuk şarkıları söyledi. 9 yaşına geldiğinde ise dünyaca ünlü Cücelerim Dans ve Müzik Topluluğunda solistliği üstlendi. 15 yaşında ise Azerbaycan Devlet Televizyonu ve Radyosu'nda Menekşe Korosu solisti oldu.

AZERİN YÜZBAŞI MI?

Azerin, Azerbaycan Devlet Sanatçısıdır.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nde Kapitanı (Yüzbaşı) rütbeli Azerin ülkesinde popüler bir sanatçıdır.

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