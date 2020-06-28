Azez’de korkutan patlama

Suriye\u2019nin Azez il\u00e7esinde el-Muhalak yoluna daha \u00f6nceden yerle\u015ftirilen bomba patlad\u0131. \nPatlamada \u00f6len ya da yaralanan olmad\u0131\u011f\u0131 belirtildi. (\u0130HA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERDondurma reklam\u0131ndan 1.5 milyon TL ald\u0131\u011f\u0131 iddialar\u0131n\u0131 yalanlayan Aleyna: Daha fazla ald\u0131mTarsus\u2019ta silahl\u0131 sald\u0131r\u0131! Tart\u0131\u015fmada kanl\u0131 bittiAskere giden i\u015f\u00e7i k\u0131dem tazminat\u0131 alabilir mi?