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Azez’de korkutan patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 23:28 | Son Güncelleme

Suriye’nin Azez ilçesinde yola tuzaklanan bomba patladı.

Azez’de korkutan patlama

Suriye’nin Azez ilçesinde el-Muhalak yoluna daha önceden yerleştirilen bomba patladı.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. (İHA)

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