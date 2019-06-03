HABER

Azez halkı bayrama hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 23:41 | Son Güncelleme

Suriye’nin Halep iline bağlı Azez şehri sakinleri, Ramazan Bayramı öncesi pazarlara akın ederek, iç savaşı bir an olsun unutabilmek için çocuklara oyuncak ve kıyafet aldı.Suriye’nin Halep iline bağlı Azez şehri sakinleri Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamlıyor.

Suriye’nin Halep iline bağlı Azez şehri sakinleri, Ramazan Bayramı öncesi pazarlara akın ederek, iç savaşı bir an olsun unutabilmek için çocuklara oyuncak ve kıyafet aldı.
Suriye’nin Halep iline bağlı Azez şehri sakinleri Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamlıyor. İç savaşın harabe ettiği şehirde insanlar şehir pazarına giderek tekrar gülümseyebilmek için bayramlık ve çocuklara oyuncak alıyor.
Geçtiğimiz akşam 16’dan fazla insanın bombalı saldırıda hayatını kaybettiği Azez halkı, bayrama biraz daha buruk giriyor.

Onlarcası tek noktada birleşiyor! Dünyanın ikinci büyüğü Onlarcası tek noktada birleşiyor! Dünyanın ikinci büyüğü
Tokat'ta Sakal-ı Şerif ziyarete açıldıTokat'ta Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
İmamoğlu aile fertleriyle iftarda bir araya geldiİmamoğlu aile fertleriyle iftarda bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

F.Bahçe'den G.Saray'a geliyor!

F.Bahçe'den G.Saray'a geliyor!

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Tunceli'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Tunceli'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Binali Yıldırım'dan YSK'nın İstanbul kararına ilk açıklama!

Binali Yıldırım'dan YSK'nın İstanbul kararına ilk açıklama!

Tehlikeli gerilim! Çok sayıda kişi gözaltında

Tehlikeli gerilim! Çok sayıda kişi gözaltında

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Askeri araç devrildi! 19 asker yaralı

Askeri araç devrildi! 19 asker yaralı

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binadan gelen sesler sonrası ekipler harekete geçti! Cadde trafiğe kapatıldı!

Binadan gelen sesler sonrası ekipler harekete geçti! Cadde trafiğe kapatıldı!

Uzun veya Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan Bayramı sevincini yakınlarınızla paylaşın!

Uzun veya Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan Bayramı sevincini yakınlarınızla paylaşın!

Manisa’nın Soma ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem

Manisa'da korkutan deprem!

Tunceli'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Tunceli'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.