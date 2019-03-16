HABER

Azez şehidi, Malatya'da son yolculuğa uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 14:34 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Azez kentinde, mevzide çıkan yangını söndürmek isterken, meydana gelen patlamada şehit olan Deniz Piyade Komando Sözleşmeli Er Ramazan Önal (25), memleketi Malatya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.  Şehit Ramazan Önal'ın cenazesi, Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alındıktan sonra Ulu Cami'ye getirildi.

Azez şehidi, Malatya'da son yolculuğa uğurlandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - SURİYE'nin Azez kentinde, mevzide çıkan yangını söndürmek isterken, meydana gelen patlamada şehit olan Deniz Piyade Komando Sözleşmeli Er Ramazan Önal (25), memleketi Malatya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Şehit Ramazan Önal'ın cenazesi, Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alındıktan sonra Ulu Cami'ye getirildi. Burada öğle vakti düzenlenen cenaze törenine; Vali Aydın Baruş, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Gürsel Çaypınar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ve teknik direktör Erol Bulut ile Özdemir ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Törende baba Recep Önal, ayakta durmakta güçlük çekerken, anne Ümmühan Önal ve şehidin kardeşleri ise uzun süre gözyaşı döktü. Bekar olduğu öğrenilen şehit Önal'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, kılınan namazın ardından cenaze aracına götürülürken, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atıldı. Şehit Deniz Piyade Komando Sözleşmeli Er Ramazan Önal'ın cenazesi, götürüldüğü Battalgazi Belediyesi Mezarlığı'nda, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

​FOTOĞRAFLI

Azez şehidi, Malatya'da son yolculuğa uğurlandıAzez şehidi, Malatya'da son yolculuğa uğurlandıAzez şehidi, Malatya'da son yolculuğa uğurlandıAzez şehidi, Malatya'da son yolculuğa uğurlandı

Müge Anlı'da skandal olay! Cinayetin azmettiricisi ünlü biri!Müge Anlı'da skandal olay! Cinayetin azmettiricisi ünlü biri!
Polis memuru otomobilinde intihar ettiPolis memuru otomobilinde intihar etti
Kuzey Irak’tan Gümüşhane’ye acı haberKuzey Irak’tan Gümüşhane’ye acı haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
8 yaşındaki Görkem hayatı boyunca diyet yapmak zorunda

Adeta zamanla yarışıyorlar! Hayatı boyunca böyle yaşamak zorunda

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Parkta dövüp dereye attılar

Parkta dövüp dereye attılar

Öğretmen çifti kaza ayırdı

Öğretmen çiftten çok acı haber!

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Yüksekova'da yılan zehri ele geçirildi

Yüksekova'da ele geçirildi! Öldürücü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.