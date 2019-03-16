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Azez şehidi, Malatya'da son yolculuğa uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 15:50 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Azez kentinde, mevzide çıkan yangını söndürmek isterken, meydana gelen patlamada şehit olan Deniz Piyade Komando Sözleşmeli Er Ramazan Önal (25), memleketi Malatya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - SURİYE'nin Azez kentinde, mevzide çıkan yangını söndürmek isterken, meydana gelen patlamada şehit olan Deniz Piyade Komando Sözleşmeli Er Ramazan Önal (25), memleketi Malatya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit Ramazan Önal'ın cenazesi, Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alındıktan sonra Ulu Cami'ye getirildi. Burada öğle vakti düzenlenen cenaze törenine; Vali Aydın Baruş, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Gürsel Çaypınar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ve teknik direktör Erol Bulut ile Özdemir ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Törende baba Recep Önal, ayakta durmakta güçlük çekerken, anne Ümmühan Önal ve şehidin kardeşleri ise uzun süre gözyaşı döktü. Bekar olduğu öğrenilen şehit Önal'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, kılınan namazın ardından cenaze aracına götürülürken, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atıldı. Şehit Deniz Piyade Komando Sözleşmeli Er Ramazan Önal'ın cenazesi, götürüldüğü Battalgazi Belediyesi Mezarlığı'nda, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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