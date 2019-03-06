Azez ve Afrin’de araçlara plaka tahsisi ve basımı başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun terörden temizlediği Azez ve Afrin’de trafik güvenliğinin sağlanması için araç tescili ve plaka basımı başladı.

Azez Mahalli Meclisi ve Trafik Dairesi, Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden temizlenerek güvenliği sağlanan bölgelerde her türlü resmi ve özel araç tescili ve plaka basımının başladığını açıkladı.

Türkiye’nin de desteği ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile güvenliği sağlanan bölgelerden önce Azez’de, sonra Afrin ve civarında araç tescil ve plaka tahsisi ve basım işlemlerinin başladığı bildirildi.

Azez ve civarının ulaşım hizmetleri sorumlusu Mühendis Mahmut Bari, araçlara plaka tescil ve basımının Esat rejiminin elinden kurtarılan bölgelerin güvenlik kontrolü için çok önemli olduğunu söyledi. Mahmut Bari, yöneticiler, güvenlik görevlileri ve sivil araçlar için ayrı tahsis edilen plakaların farklı renklerde boyanarak plakalardan araçların sahiplerinin kolayca takip edilebildiğini, şiddetin ve bombalı araç tehlikesinin kısmen ortadan kaldırılacağını belirtti. Mahmut Bari, Türk kardeşlerinin yardımıyla Mahalli Meclisin, otomobiller için ruhsat tahsisi ve tescilinin de yapılmakta olduğunu söyledi. Bari, bu adımların siviller için önemli olduğunu, mahalli konsey ve kuruluşların plakalarının farklı renklerle basılarak tanınmasının amaçlandığını söyledi. Bari, ilerleyen günlerde milli orduya ait araçların plakalarının da boyanacağını söyledi.



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