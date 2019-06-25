HABER

Azez'de art arda iki patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 11:42 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde iki ayrı bombalı araç saldırısı düzenlendi - Saldırılarda biri Ahtarin beldesinin Yerel Meclis Başkanı olmak üzere iki kişi yaralandı

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinin Ahtarin beldesine düzenlenen iki bombalı saldırıda iki kişi yaralandı.

Ahtarin beldesinde Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait bir araç ile Yerel Meclis Başkanının şahsi aracına yerleştirilen bombalar art arda patlatıldı.

İlk patlamada bir sivil, diğerinde ise Yerel Meclis Başkanı Halit Dibo yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından yapıldığı ihtimali üzerinde duruyor.

YPG/PKK, sık aralıklarla Azez, Bab, Cerablus ve Afrin'deki sivil hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştiriliyor.

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndüSoyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
Dünya nüfusu hızla zehirleniyorDünya nüfusu hızla zehirleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azez

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nazmi Mete Cantürk'ün ev hapsi kaldırıldı!

Nazmi Mete Cantürk'ün ev hapsi kaldırıldı!

Nemrut Dağı'na zorlu yolculuk

Her gün bu yolu geçiyorlar! Tam 15 kilometre boyunca...

İzmir'de akılalmaz olay! "Bunun adı Vandalizmdir"

İzmir'de akılalmaz olay! "Bunun adı Vandalizmdir"

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

Cadde ortasında feci anlar! Saniye saniye görüntülendi

Cadde ortasında feci anlar! Kimse bakamadı

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor! Kimse teşhis koyamıyor

Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.