Azez’de bayram coşkusu

Kilis'in karşısındaki özellikle terör örgütü DEAŞ'ın işgali sırasında binlerce kişinin göç ettiği veya evlerine hapsolduğu Suriye'nin Azez kenti, TSK'nın düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleşti. Huzurun hakim olduğu Azez'de, Kurban Bayramı da güven ve coşku içinde kutlanıyor. Sabah erken saatlerde uyanan Azezliler, bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesti. Etlerini ayıran ve ihtiyaç sahiplerine dağıtan Azezli siviller, daha sonra birbirleri ile bayramlaşmaya başladı. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiği Azez'de, aileleri ve yakınlarının ellerini öpen çocuklar ise kendilerine verilen bayram harçlıkları ile lunaparklara akın etti.

Bayramlıkları ve harçlıkları ile lunaparkların yolunu tutan çocuklar, dönme dolap başta olmak üzere tüm oyun aletlerine tek tek binerek gönüllerince eğlendi. Dondurma ve serinletici içeceklerden de satın alan çocuklar, huzur ve güven içinde bayramda eğlenmenin mutluluğunu yaşadı. Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu bayraklarının asılı olduğu lunaparklara çocuklarını getirerek eğlendiren babalar ise huzur ortamının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Geçmiş yıllarda terör örgütlerinin baskısı veya rejim saldırıları nedeniyle sokağa çıkamaz oldukları hatırlatan Azezli sivillerden biri, TSK'nın harekatı ile Azez'in güvenli hale geldiğini ve artık evlerinden dışarı gönül rahatlığıyla çıktıklarını ifade etti.

Öte yandan Türkiye’de olan ve bayram nedeniyle Azez’e gelen sivillerden birkaçı da huzur ortamının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti. Oluşan huzur ortamı nedeniyle birçok kişi yeniden topraklarına dönmek istediğini belirtirken, kendilerine Türkiye’de kucak açan halka ve kentlerini teröristlerden temizleyerek güvenli hale getiren Türkiye’ye minettar olduklarını kaydetti.