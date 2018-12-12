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Azez'de bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 20 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 14:01 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Azez kentinde bomba yüklü araç infilak etti.

Azez'de bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 20 yaralı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- SURİYE'nin Azez kentinde bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Azez kent merkezinde öğle saatlerinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. PKK/YPG terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Saldırıda çok sayıda bina da hasar gördü. Azez'deki sağlık kuruluşlarına taşınan yaralılardan durumları ağır olanlar Kilis'e sevk edildi.

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