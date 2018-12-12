HABER

Azez'de bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 20 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 16:09 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Azez kentinde bomba yüklü araç infilak etti.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- SURİYE'nin Azez kentinde bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Azez kent merkezinde öğle saatlerinde bomba yüklü araç infilak ettirildi. PKK/YPG terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Saldırıda çok sayıda bina da hasar gördü. Azez'deki sağlık kuruluşlarına taşınan yaralılardan durumları ağır olanlar Kilis'e sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Bilecik'te, Küçük Sanayi'nde yangın Bilecik'te, Küçük Sanayi'nde yangın 
Antalya'da aynı gün içinde hem yazı, hem kışı yaşadılarAntalya'da aynı gün içinde hem yazı, hem kışı yaşadılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genelevde şaşkına çeviren olay! Kadınları beğenmeyince...

Genelevde şaşkına çeviren olay! Kadınları beğenmeyince...

Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki harekata birkaç gün içinde başlıyoruz

Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki harekata birkaç gün içinde başlıyoruz

İlk satışa tapu harcı istisnası

İlk satışa tapu harcı istisnası

Şeyma Subaşı: Fazla enerji patlaması yaşıyor olabilirim

Şeyma Subaşı: Fazla enerji patlaması yaşıyor olabilirim

Fatih Portakal'a büyük şok

Fatih Portakal'a büyük şok

İnternet fenomeni fena yakalandı! Telefonla arayıp...

İnternet fenomeni fena yakalandı! Telefonla arayıp...

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Eski sevgilisi Aslı'ya kabusu yaşattı! 'Arabada sabaha kadar...'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Antalya'da aynı gün içinde hem yazı, hem kışı yaşadılar

Antalya'da aynı gün içinde hem yazı, hem kışı yaşadılar

4 yıldan beri aracı olmayan Erzurumlu'ya 'İstanbul'da kaçak geçiş yaptın' cezası

Otomobili olmayan Erzurum'lunun yaşadığı 'yok artık' dedirtti!

Van'ın Çaldıran ilçesinde yiyecek arayan ayılar karayoluna indi

Van'ın Çaldıran ilçesinde yiyecek arayan ayılar karayoluna indi

Sinop'ta 10 kiloluk levrek sürprizi

Tezgahta görenler şaşırdı! 'Nadir görülür'

Genelevde şaşkına çeviren olay! Kadınları beğenmeyince...

Genelevde şaşkına çeviren olay! Kadınları beğenmeyince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.