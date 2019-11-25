Azez'de bomba yüklü araçla terör saldırısı: 4 ölü, 3 yaralı (2)

MSB: "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK/YPG bu kez de Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde yer alan Azez’deki masum sivilleri hedef aldı. Şehir merkezindeki otogarın önünde bombalı araç patlatan teröristler ilk bilgilere göre 2 kişiyi katlederken en az 3 masu