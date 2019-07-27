HABER

Azez'de bomba yüklü motosikletle saldırı: 11 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 17:02 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, bomba yüklü motosikletle yapılan saldırıda 11 kişi yaralandı.

Azez'de bomba yüklü motosikletle saldırı: 11 yaralı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- SURİYE'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, bomba yüklü motosikletle yapılan saldırıda 11 kişi yaralandı.
Öğleden sonra Azez ilçe merkezine yakın bir noktada bomba yüklü bir motosiklet infilak etti. Gürültüyle meydana gelen patlama sonrası bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Bir işyerinin de hasar gördüğü patlamanın ardından ekipler, olay yerinde yaralanan aralarında çocukların da olduğu 11 kişiyi tedavi için hastaneye kaldırdı. Olayın ardından güvenlik güçleri Azez'de önlemlerini artırırken, PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlendiği belirtilen saldırının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.
FOTOĞRAFLI

Azez'de bomba yüklü motosikletle saldırı: 11 yaralı

PARTNERFit vücudu ve düzgün fiziğiyle dikkat çektiFit vücudu ve düzgün fiziğiyle dikkat çekti
Minibüs 4 metreden uçtu, sürücü yara almadan kurtulduMinibüs 4 metreden uçtu, sürücü yara almadan kurtuldu
Marketin cirosu düşünce çalışanın hırsızlığı ortaya çıktıMarketin cirosu düşünce çalışanın hırsızlığı ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

'Mahallenin Muhtarları'nın acı kaybı

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.