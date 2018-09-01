Azez'de bombalı saldırı

AZEZ/ANKARA (AA) - Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçe merkezinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 1 sivilin öldüğü, en az 17 sivilin yaralandığı bildirildi.

İlçe merkezindeki yerel meclis binası yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Ekipleri Basın Sorumlusu Halit Hatip, ilk belirlemelere göre saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiğini, en az 17 sivilin de yaralandığını belirtti.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri yaralıları sağlık merkezlerine taşıdı.

Patlamanın meydana geldiği sokakta çok sayıda araç zarar gördü.

Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Türkiye sınırındaki Azez'de nisan ayında ilçe yerel meclis binası yakınlarında meydana gelen benzer saldırıda 10 sivil yaralanmıştı.

