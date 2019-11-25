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Azez'de Bombalı Saldırı

25.11.2019 13:21 | Son Güncelleme

Suriye'nin Azez şehrinde bombalı saldırı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı

Azez'de Bombalı Saldırı

Suriye'nin Azez şehrinde bombalı saldırı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada Azez'in Fırat Kalkanı operasyon bölgesinde bulunduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK/YPG bu kez de Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde yer alan Azez’deki masum sivilleri hedef aldı. Şehir merkezindeki otogarın önünde bombalı araç patlatan teröristler ilk bilgilere göre 2 kişiyi katlederken en az 3 masum sivili de ağır yaraladı" denildi.

Türkiye, 24 Ağustos 2016 tarihinde Suriye'nin kuzeyindeki terör oluşumlarına karşı "Fırat Kalkanı" adı verilen bir harekat başlatmış ve operasyonlar 217 gün sürmüştü. "Fırat Kalkanı Harekatı" kapsamında 2 bin 55 kilometre karelik bir alanda operasyonlar gerçekleştirilmişti.

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