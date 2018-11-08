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Azez'de bugün ikinci kez bombalı araç patladı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 15:30 | Son Güncelleme

Saldırıda 7 çocuk yaralandı

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez kent merkezindeki El Endülüs okulu yanında bomba yerleştirilen araç patladı, 7 çocuk yaralandı.

El Endülüs okulu yanında düzenlenen saldırı sonucunda okulun bazı camları kırıldı ve güvenlik duvarı çöktü.

Patlama anında dışarıda çocuk olmaması can kaybını önledi.

Patlamanın şiddetiyle kırılan cam parçaları sınıflardaki öğrencilere isabet etti, 7 çocuk yaralandı.

Emniyet güçleri güvenlik önlemlerini artırırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Azez'de gün ortasında bomba yüklü bir araç daha patlamış, can kaybı yaşanmamıştı.

Her iki saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Azez patlama Suriye

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