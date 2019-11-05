Azez’de DEAŞ lideri Bağdadi’nin kız kardeşi olduğu belirlenen Rasmiye Avad, eşi Abbas Hammud İbrahim, gelini ve 5 çocuğu 04 Kasım 2019 akşamı gözaltına alındı.

Azez\u2019de DEA\u015e lideri Ba\u011fdadi\u2019nin k\u0131z karde\u015fi oldu\u011fu belirlenen Rasmiye Avad, e\u015fi Abbas Hammud \u0130brahim, gelini ve 5 \u00e7ocu\u011fu 04 Kas\u0131m 2019 ak\u015fam\u0131 g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.PARTNER 'Hi\u00e7 de g\u00f6r\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc gibi de\u011filmi\u015f' \u0130\u015fte d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc turistik yerlerin ger\u00e7ek y\u00fcz\u00fc22 y\u0131l \u00f6nce defnettikleri bebek ba\u015fkas\u0131n\u0131n \u00e7\u0131kt\u013120 y\u0131ll\u0131k diyaliz hastas\u0131 Arife, b\u00f6brek nakli bekliyor
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