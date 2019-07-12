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Azez’de Esad karşıtı protesto gösterisi düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 17:21 | Son Güncelleme

Suriye’nin Azez kentinde bir araya gelen yüzlerce kişi Esad rejimini protesto etti.Suriye’nin Azez kentindeki Suran beldesinde Esad rejiminin yaptığı katliam ve sivillere yönelik düzenlenen hava saldırıları kınandı.

Suriye’nin Azez kentinde bir araya gelen yüzlerce kişi Esad rejimini protesto etti.
Suriye’nin Azez kentindeki Suran beldesinde Esad rejiminin yaptığı katliam ve sivillere yönelik düzenlenen hava saldırıları kınandı. Protesto gösterisine katılan yüzlerce kişi Özgür Suriye Ordusu’nu (ÖSO) destekleyen sloganlar attı. Göstericiler, Hama ve İdlib kentinde düzenlenen saldırıların durdurulması için çağrıda bulundu.
Öte yandan, Esad rejimine ve Rusya’ya ait savaş uçakları Suriye’nin farklı bölgelerinde hava saldırısı düzenlemeye devam ediyor.

Azez’de Esad karşıtı protesto gösterisi düzenlendi

Azez’de Esad karşıtı protesto gösterisi düzenlendi

Azez’de Esad karşıtı protesto gösterisi düzenlendi

Azez’de Esad karşıtı protesto gösterisi düzenlendi

Azez’de Esad karşıtı protesto gösterisi düzenlendi

Azez’de Esad karşıtı protesto gösterisi düzenlendi

Azez’de Esad karşıtı protesto gösterisi düzenlendi

Azez’de Esad karşıtı protesto gösterisi düzenlendi

Azez’de Esad karşıtı protesto gösterisi düzenlendi

Azez’de Esad karşıtı protesto gösterisi düzenlendi

Azez’de Esad karşıtı protesto gösterisi düzenlendi

Azez’de Esad karşıtı protesto gösterisi düzenlendi

Azez’de Esad karşıtı protesto gösterisi düzenlendi

Azez’de Esad karşıtı protesto gösterisi düzenlendi

Azez’de Esad karşıtı protesto gösterisi düzenlendi
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