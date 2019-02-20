Azez’de, rejim bombardımanına karşıtı protesto

Suriye’nin Azez kentinde toplanan bir grup, rejim güçlerinin İdlib kırsalına sivilleri hedef aldığı saldırılara tepki göstererek protesto düzenledi.

Ateşkese rağmen Esad rejimi güçleri İdlib kırsalındaki sivil noktaları bombalamaya devam ediyor. Son haftalarda Han Şeyhun, Maarretün Numan ve Mansura gibi birçok beldeye yapılan saldırılarda yine birçok sivil hayatını kaybetmişti. Halep’in kuzeyindeki Azez kentinde toplanan bir grup Suriyeli protesto düzenleyerek, rejimin sivilleri hedef almasını kınadı.

Protestoculardan Abdurrahman Ebu Yazen, muhaliflere, rejim güçlerine ve uluslararası topluma taahhütlerini yerine getirmeye ve ateşkese uymaya çağırdı. “İdlib’de ve Halep kırsalında her gün siviller çatışmaların kurbanı oluyor. Bütün sivil örgütleri bombardımanın durdurulması için müdahaleye çağırıyorum” diyen Ebu Yazen, saldırılarda en çok sivillerin zarar gördüğünü söyledi.

Bir aydan fazla süredir rejim güçleri, her gün İdlib ve Halep kırsalına topçu atışı ve füze saldırısı yapıyor. 1 Ocak’tan beri 61’den fazla sivilin öldüğü biliniyor.

