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Azez'de SMO üssüne saldırı: 1 şehit, 4 yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 10:30 | Son Güncelleme

KİLİS'in karşısındaki Suriye’nin Azez ilçesi kırsalındaki Suriye Milli Ordusu (SMO) üs bölgesine PKK/YPG'li teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi.

Azez'de SMO üssüne saldırı: 1 şehit, 4 yaralandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'in karşısındaki Suriye’nin Azez ilçesi kırsalındaki Suriye Milli Ordusu (SMO) üs bölgesine PKK/YPG'li teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 SMO askeri şehit oldu, 4 asker yaralandı.
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Azez kırsalındaki SMO üssüne sabah saatlerinde terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda üs bölgesindeki 1 SMO askeri şehit oldu, 4 SMO askeri ise yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslar hayati tehlikesi olan 1 askeri Kilis Devlet Hastanesi'ne getirdi. 3 asker ise Azez’deki hastanede tedaviye alındı.
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Azez'de SMO üssüne saldırı: 1 şehit, 4 yaralandıAzez'de SMO üssüne saldırı: 1 şehit, 4 yaralandı

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