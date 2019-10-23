Azez'de SMO üssüne saldırı: 4 şehit, 7 yaralı

KİLİS, (DHA)- KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat'dan yapılan saldırıda 4 Suriye Milli Ordusu (SMO) askeri şehit oldu, 7 asker ise yaralandı.

Tel Rıfat'dan, Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Azez'deki SMO üs bölgesine ağır silahlarla ateş açıldı. SMO askerinin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 4 SMO askerinin şehit olduğu, 7'sinin de yaralandığı bildirildi.

Öte yandan ilçe merkezinde ise teröristler tarafından bomba yüklü 1 aracın uzaktan kumanda ile patlatıldığı ve 1 kişinin yaralandığı ifade edildi.

