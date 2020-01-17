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  4. Azez’de Suriyelilere kış yardımı

Azez’de Suriyelilere kış yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 15:26 | Son Güncelleme

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye’nin Azez kırsalındaki sığınmacı kamplarında yaşayan sivillere soba, yakacak ve battaniye yardımı yapıldı.İHH İstanbul Kadın Kollarının "Suriyeli kardeşlerimize kış yardımı" projesi ile Halep’in kuzeyindeki çadır kamplarda yaşayan sivil ailelere soba, yakacak ve battaniye dağıtıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye’nin Azez kırsalındaki sığınmacı kamplarında yaşayan sivillere soba, yakacak ve battaniye yardımı yapıldı.
İHH İstanbul Kadın Kollarının "Suriyeli kardeşlerimize kış yardımı" projesi ile Halep’in kuzeyindeki çadır kamplarda yaşayan sivil ailelere soba, yakacak ve battaniye dağıtıldı. Yapılan yardımlar hakkında açıklama yapan İHH Kadın Kolları İstanbul il başkanı Fatma Türk, Kilis’in karşısında bulunan Azez’de Suriyelilere kış yardımında bulunduklarını ifade ederek, "Suriye’deki drama sessiz kalmamak için İstanbul kadın kolları olarak 350 aileye kömür, 950 kişiye battaniye ve soba dağıtımı gerçekleştirdik" dedi.
Rusya ve Esed rejimin İdlib’e yönelik artan saldırılarından dolayı geçtiğimiz Kasım ayından bu yana Türkiye sınırına 400 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığını ifade eden Fatma Türk, "Mevsimin kış olmasıyla birlikte bu saldırılardan en fazla etkilenen çocuklar ve kadınlar. Bizler bu kardeşlerimizin yaralarına bir nebze de olsa merhem olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
Türkiye’den yardımlarını ulaştıran herkese teşekkür eden Türk, "Bölge halkına yönelik yardım çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.
Kış yardımlarını ulaştırdıktan sonra çocuklarla bir araya gelen kadın kolları, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

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