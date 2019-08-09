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Azez'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 20:02 | Son Güncelleme

Azez Emniyet Müdürlüğü, Suriye'nin kuzeyindeki ilçeyi kana bulamak isteyen 5 teröristi yakaladı

ANKARA (AA) - Suriye'de Azez Emniyet Müdürlüğü, ilçeyi kana bulamak isteyen 5 teröristi yakaladı.

Azez Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Azez otogarında 23 Haziran'da üstlerinde canlı bomba düzenekleri bulunan 2 kişi ile onlara yardım ve yataklık eden 3 YPG/PKK'lı teröristi gözaltına aldı.

Teröristlerin Azez Bölgesi Koordinatör Emniyet Müdürlüğünde görevli Türk Danışman Polislerin de aktif katkısıyla yakalandığı öğrenildi.

5 terörist, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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