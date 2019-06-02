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Azez'de terör saldırısında 14 sivil öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 23:29 | Son Güncelleme

Suriye-Türkiye sınırındaki Halep'e bağlı Azez ilçesinde, bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 14 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 14 sivil yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye-Türkiye sınırında bulunan, askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinin merkezinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi.

Araçtaki bombanın infilak ettirilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 14 sivil hayatını kaybetti.

Olay yerine intikal eden emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Durumu ağır olan yaralılardan bazıları Türkiye'ye sevk edildi.

Güvenlik güçleri, henüz kimsenin üstlenmediği saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi içerisinde yer alan Azez'in Sicco köyünde 15 Mayıs'ta bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 4 sivil yaralanmıştı.

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Azez bomba patlama saldırı

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