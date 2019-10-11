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Azez'de TSK üssüne havanlı saldırı: 2 şehit, 3 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 15:46 | Son Güncelleme

HAVAN SALDIRISINDA YARALANAN 2 ASKER ŞEHİT OLDU Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üssüne yapılan havanlı saldırıda yaralanan 5 askerden 2'si şehit oldu.

Azez'de TSK üssüne havanlı saldırı: 2 şehit, 3 yaralı (2)

HAVAN SALDIRISINDA YARALANAN 2 ASKER ŞEHİT OLDU
Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üssüne yapılan havanlı saldırıda yaralanan 5 askerden 2'si şehit oldu. Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis'teki hastaneye getirildi. Burada tedaviye alınan askerlerden Uzman Onbaşı Yunus Mermer (25) ile Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen (30) tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Tel Rıfat bölgesindeki sahada görev yapan askerlerimiz Piyade Uzman Onbaşı Abdulhamit Bilgen ve Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer havan saldırısı sonucu şehit olmuşlardır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.
Şehit askerlerin cenazeleri karayolu ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Otopsi işlemlerinin ardından Şehit Yunus Mermer'in cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Konya'ya götürüleceği öğrenildi.
DOĞUM GÜNÜNDE ŞEHİT OLDU
Aslen Diyarbakır Ergani nüfusuna kayıtlı olan Abdülhamit Bilgen'in ise bugün doğum günü olduğu ve cenazesinin ise ailesinin yaşadığı Bilecik'in Bozhüyük ilçesine gönderileceği öğrenildi.

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)
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Azez'de TSK üssüne havanlı saldırı: 2 şehit, 3 yaralı (2)

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