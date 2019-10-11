Azez'de TSK üssüne havanlı saldırı: 2 şehit, 3 yaralı (3)

Not: 'Azez'de TSK üssüne havanlı saldırı: 2 şehit, 3 yaralı' başlıklı habere 'HAVAN SALDIRISINDA YARALANAN 2 ASKER ŞEHİT OLDU' ara başlığıyla verdiğimiz ek haberdeki, Uzman Onbaşı Yunus Mermer'e ait olduğu belirtilen fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir. Şehidin yeni geçilen fotoğrafının kullanılmasını rica ederiz.

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AZEZ ŞEHİTLERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üssüne yapılan havanlı saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Yunus Mermer ile Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen için Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenlendi. Şehitler için düzenlenen uğurlama törenine, Vali Davut Gül, milletvekilleri Müslüm Yüksel ve Derya Bakbak, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve protokol üyeleri katıldı. Şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından, Türk bayrağına sarılı tabutları, memleketlerine gönderilmek için askeri kargo uçağına konuldu.

Şehit Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in cenazesi memleketi Konya'ya, Şehit Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in cenazesinin ise ailesinin yaşadığı Bilecik'in Bozüyük ilçesine gönderileceği öğrenildi.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)

