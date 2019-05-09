Azez'de Türk polisi araçları kayıt altına aldı, çalıntıları buldu - (ÖZEL)

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de terörden arındırılan Halep kentine bağlı Azez kasabasında, Türk polisi önemli bir çalışmaya imza attı. Bir yandan yerel polis teşkilatına eğitim veren polisler, diğer yandan da yerel halkın kullandığı tüm araçları kayıt altına alıp geçmişe dönük araştırmalarını yapmaya başladı. Bu sayede şu ana kadar Türkiye'den çalınıp, Suriye'ye getirilen 10 araç bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez kasabasında Türk polisi, görev aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün farklı birimlerinde görevli polisler, burada önemli çalışmalara imza attı. Türk polisi, yerel polis teşkilatına eğitim verdi.

Terör saldırılarına karşı da polis yeni bir önlem aldı. Suriyelilerin kullandığı araçlar, kayıt altına alınmaya başlandı. Bunun için kurulan trafik tescil biriminde, kayıt altına alınan araçlar bir yandan da motor ve şasi numaralarından, Türkiye'den çalınıp çalınmadığı araştırıldı. Bugüne kadar bin 200 aracı kayıt altına alan polis, bunlardan yaklaşık 10 tanesinin de Türkiye'den çalıntı olduğunu saptadı. Çalıntı olduğu belirlenene bu araçlar, ilk olarak Öncüpınar Gümrük Kapısı'na getirildi. Burada gümrük ve resmi işlemleri tamamlanan araçlar daha sonra sahiplerine teslim edilmek üzere bu kez Kilis polisine teslim edildi.

4 yıl önce Gaziantep'ten çalındığı belirlenen kamyon, gümrük kapısına çağırılan Erdal Kaplan'a teslim edildi. Aracına kavuştuğu için büyük sevinç yaşayan Erdal Kaplan, "Umudumuzu kesmiştik. Artık bulunacağını düşünmüyordum. Polislerin telefonuyla hem şaşkınlık, hem de sevinç yaşadım. Şimdi bu kamyonun bakımını yaptıracağım" dedi.