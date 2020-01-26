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Azez'deki bombalı araç saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 22:41 | Son Güncelleme

MSB, saldırıda hayatını kaybeden sivil sayısının 7'ye çıktığını, yaralıların 20'den fazla olduğunu bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü YPG/PKK tarafından Azez'de yapılan bombalı araç saldırısında hayatını kaybeden sivil sayısının 7'ye ulaştığını, 20'den fazla sivilin de yaralandığını belirtti.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, YPG/PKK'nın tıpkı terör örgütü DEAŞ gibi bombalı araç saldırılarıyla sivilleri hedef aldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Azez'deki bombalı araç saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye çıktığı, 20'den fazla sivilin de yaralandığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Azez Milli Savunma Bakanlığı MSB

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