Azez'deki bombalı saldırı

KİLİS (AA) - Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan 4 Suriyeli, Kilis'te tedavi alına altındı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde yerel meclis binasının bulunduğu alanda gerçekleştirilen bombalı saldırıda yaralanan 4 kişi, Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.
112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçe merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 sivil ölmüş, 17 sivil yaralanmıştı.
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