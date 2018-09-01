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Azez'deki bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 13:55 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde düzenlenen saldırıda yaralanan 4 Suriyeli, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı

KİLİS (AA) - Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan 4 Suriyeli, Kilis'te tedavi alına altındı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde yerel meclis binasının bulunduğu alanda gerçekleştirilen bombalı saldırıda yaralanan 4 kişi, Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.

112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçe merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 sivil ölmüş, 17 sivil yaralanmıştı.

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azez ilçesi bombalı araçla düzenlenen saldırı Suriye'nin Halep kenti

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